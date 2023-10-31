В британском правительстве оценили реакцию Джонсона на COVID-19

Подход бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к борьбе с пандемией COVID-19 был "сумасшедшим и опасным". Его постоянная нерешительность делала невозможной борьбу с вирусом.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник правительства Саймон Кейс, пишет Reuters.

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Отмечается, что Кейс описал реакцию Британии на пандемию 2020 года как "ужасную, трагическую шутку". Об этом говорится в расследовании относительно того, как правительство справилось с наихудшим кризисом в сфере здравоохранения за почти столетие.

"Он не может быть главным, и мы не можем поддерживать его при этих обстоятельствах. Капитан команды не может ежедневно менять вызов в больших матчах", – сказал Кейс осенью 2020 года, когда правительство обсуждало, как подавить вирус. Он, применяя заглавные буквы, также написал: "Это должно остановиться".

Более того, чиновник сравнил подход Джонсона с отношением президента США Дональд Трамп и президента Бразилии Жаира Болсонару. Эти персоны были известны тем, что отвергали угрозу COVID-19.

"Это может стать безумным и опасным на уровне Трампа/Болсонару", – сказал Кейс другим коллегам.

Представитель Джонсона, который в будущем будет выступать свидетелем в расследовании, отказался от комментариев. В свою очередь, ряд высокопоставленных чиновников дали показания относительно того, как его правительство работало во время пандемии.

Так, бывший главный личный секретарь Джонсона Мартин Рейнольдс сказал, что во время кризиса в основе правительства была культура дисфункциональности и мизогинии (ненависти ко всем женским – ред.). В отчете за май 2020 года Джонсону рекомендовали изменить способ работы команды, чтобы устранить неоптимальную обработку правительством первой фазы COVID-19. Рейнолдс добавил, что среди некоторых чиновников существует "культура супергероев".

"С точки зрения разнообразия принятия решений, с точки зрения обращения с женщинами, я соглашаюсь. Я думаю, что это остается актуальной культурной проблемой, и мы могли бы сделать больше для решения", – подытожил он.

Ранее стало известно, что новый вариант COVID-19 под названием EG.5 распространяется по миру, в частности, Соединенными Штатами. Там растет количество случаев заболевания и госпитализации.

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