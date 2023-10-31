У британському уряді оцінили реакцію Джонсона на COVID-19

Підхід колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до боротьби з пандемією COVID-19 був "божевільним та небезпечним". Його постійна нерішучість унеможливлювала боротьбу з вірусом.

Про це заявив високопосадовець уряду Саймон Кейс, пише Reuters.

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Зазначається, що Кейс описав реакцію Британії на пандемію 2020 року як "жахливий, трагічний жарт". Про це йдеться у розслідуванні щодо того, як уряд впорався з найгіршою кризою у сфері охорони здоров'я за майже століття.

"Він не може бути головним, і ми не можемо підтримувати його за цих обставин. Капітан команди не може щодня змінювати виклик у великих матчах", – сказав Кейс восени 2020 року, коли уряд обговорював, як придушити вірус. Він, застосовуючи великі літера, також написав: "Це має зупинитися".

Щобільше, високопосадовець порівняв підхід Джонсона зі ставленням президента США Дональд Трамп й президента Бразилії Жаїра Болсонару. Ці персони були відомі тим, що відкидали загрозу COVID-19.

"Це може стати божевільним і небезпечним на рівні Трампа/Болсонару", – сказав Кейс іншим колегам.

Речник Джонсона, який у майбутньому буде виступати свідком у розслідуванні, відмовився від коментарів. Своєю чергою, низка високопосадовців дали свідчення щодо того, як його уряд працював під час пандемії.

Так, колишній головний особистий секретар Джонсона Мартін Рейнольдс сказав, що під час кризи в основі уряду була культура дисфункціональності та мізогінії (ненависті до всього жіночого – ред.). У звіті за травень 2020 року Джонсону рекомендували змінити спосіб роботи команди, щоб усунути неоптимальну обробку урядом першої фази COVID-19. Рейнолдс також додав, що серед деяких чиновників існує "культура супергероїв".

"З точки зору різноманітності прийняття рішень, з точки зору поводження з жінками, я погоджуюся. Я думаю, що це залишається актуальною культурною проблемою, і ми могли б зробити більше для вирішення", – підсумував він.

Раніше стало відомо, що новий варіант COVID-19 під назвою EG.5 шириться світом, зокрема, Сполученими Штатами. Там зростає кількість випадків захворювання та госпіталізації.

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