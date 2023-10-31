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"Де роздають повістки": в Івано-Франківську покарали блогера

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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"Де роздають повістки": в Івано-Франківську покарали блогера

В Івано-Франківську судили блогера / Фото: ТСН.ua

Підозрюваний уклав угоду зі слідством.

В Івано-Франківську на понад 100 тисяч гривень оштрафували блогера, який створив мережу Telegram-каналів та поширював там інформацію про роздавання повісток

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду. 

За даними суду, житель Івано-Франківська у серпні 2022 року в Telegram створив акаунти, в яких повідомляв про те, де роздають повістки. Для того, щоб мати більше інформації, він створив чат-бот та пропонував іншим повідомляти про місця перебування військкомів. Крім того чоловік заробляв на рекламі, яку публікував на своїх телеграм-каналах. 

Загальна аудиторія телеграм-каналів, які повідомляли про місця роздавання повісток, сягала понад 150 тисяч осіб. 

Під час розслідування блогер уклав угоду зі слідством та визнав себе винним. 

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.114-1 КК України та оштрафував на 102 тисячі грн. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Прикарпатті СБУ викрила 34-річного мешканця я Калуського району, який допомагав чоловікам-ухилянтам. Він створив та адміністрував групу у месенджері Viber, де повідомляли про актуальні місця видавання повісток.

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Дата публікації
Перегляди
7631
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