"Де роздають повістки": в Івано-Франківську покарали блогера

В Івано-Франківську на понад 100 тисяч гривень оштрафували блогера, який створив мережу Telegram-каналів та поширював там інформацію про роздавання повісток.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

За даними суду, житель Івано-Франківська у серпні 2022 року в Telegram створив акаунти, в яких повідомляв про те, де роздають повістки. Для того, щоб мати більше інформації, він створив чат-бот та пропонував іншим повідомляти про місця перебування військкомів. Крім того чоловік заробляв на рекламі, яку публікував на своїх телеграм-каналах.

Загальна аудиторія телеграм-каналів, які повідомляли про місця роздавання повісток, сягала понад 150 тисяч осіб.

Під час розслідування блогер уклав угоду зі слідством та визнав себе винним.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.114-1 КК України та оштрафував на 102 тисячі грн. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Прикарпатті СБУ викрила 34-річного мешканця я Калуського району, який допомагав чоловікам-ухилянтам. Він створив та адміністрував групу у месенджері Viber, де повідомляли про актуальні місця видавання повісток.

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