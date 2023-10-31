В Україні здешевшав популярний фрукт: які ціни

З настанням холодів ціни на яблука можуть знову зрости.

В Україні дешевшають яблука після стрімкого подорожчання. Так, від початку тижня мінімальні ціни на яблука опустилися до 8 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Мінімальні ціни на яблука в Україні опустилися до 8 грн/кг. Водночас ціни на яблука вищої якості фермерам вдалося утримати в зафіксованому діапазоні 10-15 грн/кг.

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"Аутсайдерами тижня виступили такі сорти як "Джонаголд" та "Ренет Симиренко", а за вищими цінами надходять у продаж "Гала" та "Голден Делішез", – йдеться в заяві аналітиків.

Водночас українські яблука відвантажуються на експорт. Поки що йдеться про незначні обсяги, але географія країн-покупців може розширитися вже цього сезону.

В EastFruit зазначили, що на сьогодні ціни на яблука в Україні фактично відповідають ціновому рівню 2022 року. За словами ключових гравців ринку, здешевлення яблук – тимчасова ситуація, а з настанням холодів ціни можуть знову зрости.

До слова, раніше повідомлялося, що в Україні ростуть ціни на популярний овоч для салатів.

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