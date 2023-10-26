У Росії провели репетицію "ядерного удару РФ": реакція ГУР

У ГУР зазначають, що ядерний шантаж проти Заходу буде продовжуватися.

Українська розвідка відреагувала на репетицію "ядерного удару Росії". У ГУР вважають, що видовище спрямоване на самих росіян та Захід.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 24 Каналу.

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"Нам особливо ніяк не потрібно це сприймати. Це вистава не для українців. Цілком очевидно, що нічого нового не сказано, не продемонстровано та не зроблено", – пояснив він.

Юсов вважає, що подібною виставою Кремль хоче показати, що "вождь все тримає під контролем й особисто натискає на кнопочки".

Представник ГУР зауважив, що ядерний шантаж проти Заходу буде продовжуватися.

"Але для тих, хто грає у світі риторику "не треба загострювати ситуацію", риторику "умиротворення агресора" – це така ілюстрація "ось, що ми маємо на меті". Глобально, нічого нового не відбулося. Ядерний шантаж – це вже не той козир, який допомагає Путіну. Однак спроби будуть і в майбутньому", - пояснив Юсов.

Нагадаємо, Reuters із посиланням на заяву Кремля повідомило, що Росія відпрацювала завдавання потужного ядерного удару. Зокрема, під час тренувань відбулися практичні пуски балістичних і крилатих ракет.

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