У Росії провели репетицію "ядерного удару РФ": реакція ГУР

У ГУР зазначають, що ядерний шантаж проти Заходу буде продовжуватися.
Українська розвідка відреагувала на репетицію "ядерного удару Росії". У ГУР вважають, що видовище спрямоване на самих росіян та Захід.
Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 24 Каналу.
"Нам особливо ніяк не потрібно це сприймати. Це вистава не для українців. Цілком очевидно, що нічого нового не сказано, не продемонстровано та не зроблено", – пояснив він.
Юсов вважає, що подібною виставою Кремль хоче показати, що "вождь все тримає під контролем й особисто натискає на кнопочки".
Представник ГУР зауважив, що ядерний шантаж проти Заходу буде продовжуватися.
"Але для тих, хто грає у світі риторику "не треба загострювати ситуацію", риторику "умиротворення агресора" – це така ілюстрація "ось, що ми маємо на меті". Глобально, нічого нового не відбулося. Ядерний шантаж – це вже не той козир, який допомагає Путіну. Однак спроби будуть і в майбутньому", - пояснив Юсов.
Нагадаємо, Reuters із посиланням на заяву Кремля повідомило, що Росія відпрацювала завдавання потужного ядерного удару. Зокрема, під час тренувань відбулися практичні пуски балістичних і крилатих ракет.
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