В России провели репетицию "ядерного удара РФ": реакция ГУР

В ГУР отмечают, что ядерный шантаж против Запада будет продолжаться.

Украинская разведка отреагировала на репетицию "ядерного удара России". В ГУР считают, что зрелище направлено на самих россиян и на Запад.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 24 канала.

"Нам особенно никак не нужно это воспринимать. Это представление не для украинцев. Совершенно очевидно, что ничего нового не сказано, не продемонстрировано и не сделано", – пояснил он.

Юсов считает, что подобным спектаклем Кремль хочет показать, что "вождь все держит под контролем и лично нажимает на кнопочки".

Представитель ГУР отметил, что ядерный шантаж против Запада будет продолжаться.

"Но для тех, кто играет в мире риторику "не надо обострять ситуацию", риторику "умиротворения агрессора" — это такая иллюстрация "вот, что мы имеем цель". Глобально, ничего нового не произошло. Ядерный шантаж — это уже не тот козырь, помогающий Путину. Однако попытки будут и в будущем", — пояснил Юсов.

Напомним, Reuters со ссылкой на заявление Кремля сообщило, что Россия отработала нанесение мощного ядерного удара. В частности, во время тренировок состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

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