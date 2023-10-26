Как прошла ночь в регионах: где были взрывы и "прилеты"

Ночь, 26 октября, в ряде областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 7 обстрелов (91 взрыв). Враг применил минометы, АГС, ствольную артиллерию, обстрелы по Черниговскому, Корюковскому и Новгород-Северскому районам.

Также зафиксирован сброс боеприпаса с беспилотника — в приграничье Семеновской громады. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили обстрел из стрелкового оружия (15 выстрелов) Юнаковской громады. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 146 взрывов.

Середино-Будская громада: в результате минометных обстрелов повреждены помещения супермаркета и 4 частных жилых дома.

Запорожская область: россияне за прошедшие сутки вели огонь по 26 населенным пунктам – зафиксировано 136 ударов.

Враг совершил 4 авиаудара по Орехову, Новодаровке и Новоданиловке, 4 РСЗО-обстрелы Роботиного и Темировки, а также 16 БПЛА-атак по Новоивановке, Новодаровке, Малиновке, Малой Токмачке, Роботиному, Левадному и Малым Щербакам.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: вчера днем российская армия атаковала из беспилотника Марганецкую громаду. Повреждены 4 частных дома и 2 хозяйственные постройки.

По районному центру агрессор попал дроном-камикадзе и тяжелой артиллерией. Изуродованы три дома и хозяйственная постройка. Люди уцелели.

Вечером агрессор ударил по Никопольскому району дважды. Из тяжелой артиллерии попал по Мировской громаде и Никополю. Обошлось без погибших и пострадавших.

Харьковщина: на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись Волчанск, Охримовка, Круглое, Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенным пунктам.

Вчера враг обстрелял с. Огурцово Чугуевского района, поврежден жилой дом, произошел пожар, пострадавших предварительно нет.

Также вчера враг обстрелял с. Подолы Купянского района, разрушен жилой дом, повреждены 3 жилых дома, хозяйственные постройки, получила ранение женщина 83 лет, госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В поле возле села Яремовка Изюмского района, на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался 57-летний мужчина. Погиб на месте.

Луганщина: по территории Новоселовского, Серебрянского лесничества и Белогоровки нанесены авиационные удары.

Под артиллерийский и минометный обстрел попали Макеевка, Невское и Белогоровка.

За сутки противник совершил 132 обстрела (548 снарядов).

Донетчина: по населенным пунктам области россияне за прошедшие сутки совершили 6 обстрелов.

Вид вооружения – артиллерия, РСЗО "Град", авиаудар (тип ракеты не установлен), авиаудар "НКРС2.

В Донецкой области за сутки: один человек ранен.

Николаевщина: вчера днем и сегодня ночью враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории и г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также артиллерийские удары фиксировались на побережье Куцурубской громады. Обошлось без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник произвел 51 обстрел (365 снарядов), из них по г. Херсон — 2 обстрела (3 снаряда).

Авиационные удары были осуществлены по населенным пунктам: Берислав, Бургунка, Одрадокаменка, Ольговка, Веселое, Николаевка.

Вчера утром враг сбросил управляемую авиабомбу на жилой квартал города Берислав. Попали по дому. Смертельные ранения получил 42-летний мужчина.

В результате артиллерийских обстрелов города Берислав ранения получили 43-летний и 35-летний мужчины. Травмы несовместимые с жизнью получил 13-летний парень.

Враг нанес авиационный удар по с. Ольговка. Травмирована 74-летняя женщина.

В результате обстрела с. Змиивка был ранен мужчина.

За сутки по области 2 человека погибли (из них один — ребенок), еще 4 — получили ранения.

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