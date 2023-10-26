Шпигували у прикордонні Сумщини: СБУ затримала російських агентів

Служба безпеки України затримала російських агентів, які шпигували на користь РФ у прикордонних районах Сумської області. Вони розвідували позиції Сил оборони у прикордонних районах області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Прихильники окупантів збирали інформацію про позиції українських військ коригування по них артилерійських та повітряних ударів окупантів. Серед основних цілей були місця базування підрозділів ЗСУ, які оснащені радіолокаційними комплексами. За цими координатами окупанти планували здійснити вогневе ураження із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град" та дронів-камікадзе.

Керівницею агентурної групи була місцева жителька. Зрадницю російська спецслужба залучила до негласної співпраці після 24 лютого 2022 року під час її незаконних переміщень через пункти пропуску з РФ, які не працювали. Тоді вона пройшла інструктаж та отримала завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони на північно-східному рубежі.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення. / Фото: СБУ

"Щоб розширити діапазон з виявлення об’єктів ЗСУ, фігурантка залучила двох спільників. Ними виявились її мати та знайомий мешканець з прикордоння області. Для збору розвідданих вони поодинці їздили по території регіону та приховано фіксували локації українських захисників", - йдеться у повідомленні СБУ.

Розвідувальну інформацію поплічники окупантів передавали керівниці агентурної групи. Вона дистанційно звітувала своєму куратору з ворожої спецслужби. Для комунікації зловмисники використовували анонімні чати у месенджерах.

Співробітники СБУ викрили всіх трьох учасників ворожої групи. / Фото: СБУ

Співробітники СБУ викрили всіх трьох учасників ворожої групи і затримали їх у власних помешканнях. Під час обшуків у них виявили мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності на користь РФ. Усі затримані перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, на Донеччині викрили двох агентів ФСБ. Вони розвідували місця дислокації танків Abrams, а також місця дислокації та пересування підрозділів Збройних сил України на Авдіївському напрямку.