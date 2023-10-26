Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Данілов зробив заяву про виробництво боєприпасів в Україні

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
3343
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Данілов зробив заяву про виробництво боєприпасів в Україні

Олексій Данілов. / Фото: Getty Images

Для налагодження виробництва потрібний час.

Україна наростить власне виробництво боєприпасів вже найближчим часом. Сили оборони мають проблеми з боєприпасами. Втім, снарядний голод мають і окупанти.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, західні партнери почали будувати додаткові потужності. Втім, виробництво неможливо налагодити за короткий термін.

"Наші приватні компанії також займаються цим питанням, замовили обладнання, яке вже монтують на підприємствах. Найближчим часом ми побачимо нарощування виробництва, держава тут сама не впорається", - заявив Данілов.

Секретар РНБО каже, що такої витрати боєприпасів не було від часів Другої світової війни. Разом з тим він висловив упевненість у тому, що Україна зможе вирішити цю проблему разом із партнерами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про величезний дефіцит боєприпасів у світі. Саме тому Україна докладає зусиль, щоб побудувати власну галузь озброєння і зменшити залежність від західних союзників у боротьбі з російською агресією.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3343
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація