Данілов зробив заяву про виробництво боєприпасів в Україні

Для налагодження виробництва потрібний час.

Україна наростить власне виробництво боєприпасів вже найближчим часом. Сили оборони мають проблеми з боєприпасами. Втім, снарядний голод мають і окупанти.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, західні партнери почали будувати додаткові потужності. Втім, виробництво неможливо налагодити за короткий термін.

"Наші приватні компанії також займаються цим питанням, замовили обладнання, яке вже монтують на підприємствах. Найближчим часом ми побачимо нарощування виробництва, держава тут сама не впорається", - заявив Данілов.

Секретар РНБО каже, що такої витрати боєприпасів не було від часів Другої світової війни. Разом з тим він висловив упевненість у тому, що Україна зможе вирішити цю проблему разом із партнерами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про величезний дефіцит боєприпасів у світі. Саме тому Україна докладає зусиль, щоб побудувати власну галузь озброєння і зменшити залежність від західних союзників у боротьбі з російською агресією.

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