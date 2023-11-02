ВСУ получили уже 240 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Подразделения Вооруженных Сил Украины и другие Силы обороны с начала полномасштабного вторжения получили уже 240 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, сообщили представители фонда.

Очередной автомобиль Nissan Pathfinder поступил в распоряжение подразделения военнослужащего с позывным «Киянин». Это уже пятый автомобиль, полученный его подразделением при содействии фонда.

«Автомобили на этой войне являются расходным материалом, и без постоянного пополнения очень сложно выполнять поставленные командованием задачи, в том числе и боевые задачи на переднем крае», – говорит военнослужащий «Киянин».

«Осознавая, какое значение для наших военных имеют автомобили и какую роль они играют на передовой, мы не сбавляем оборотов. Наша команда продолжает искать, покупать, готовить автомобили и передавать их на фронт», – отметил вице-президент Favbet Foundation Игорь Сирук.

Напомним, раньше ударные роты «Армии дронов» при содействии фонда получили 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.