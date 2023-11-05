Ізраїльський міністр закликав скинути на сектор Гази атомну бомбу: спалахнув скандал

Міністр у справах спадщини Аміхай Еліягу, представник "Оцма Єгудіт" запропонував скинути на сектор Гази атомну бомбу, бо, мовляв, там немає мирного населення.

Про повідомляє Ісраель а-Йом.

Еліягу закликав до вигнання арабів з Гази та його анексії. Торкнувся він і питання про викрадених ізраїльтян: "На війні доводиться платити ціну. Чому життя викрадених дорожче, ніж життя солдатів?" - Запитав він.

"Для цього треба зрозуміти, що їх лякає. Смерті вони не бояться", - сказав він.

Глава уряду Біньямін Нетаніягу прокоментував слова міністра.

Як відреагували на слова міністра

"Заяви Еліягу позбавлені зв'язку з реальністю. Ізраїль і ЦАХАЛ діють згідно з найвищими моральними стандартами, дотримуючись міжнародного права, щоб запобігти загибелі непричетних. Ми будемо діяти так до перемоги", – сказав він.

Міністерка Іфат Шаша-Бітон, член кабінету міністрів з питань безпеки, також відреагувала на заяву міністра Аміхая Еліягу.

"Один дурний міністр однією заявою руйнує інформаційну роботу тисяч ізраїльтян та євреїв по всьому світу. Це не "Єврейська міць" (Оцма Єгудіт) потужне божевілля, дурість і небезпека для Держави Ізраїль, щоб звести до мінімуму шкоду країні та справедливій війні в секторі Газа, є лише один спосіб відреагувати на слова Аміхая Еліягу – його негайна відставка", - сказала вона.

Яка ситуація на Близькому Сході

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС намагались вивезти своїх поранених з Сектору Гази до Єгипту під виглядом біженців.

Троє резервістів Армії оборони Ізраїлю, які виконують місію на кордоні з Ліваном, розповіли про перші дні війни, як були призвані до війська та за що воюють.

Тим часом ударна авіаносна група Сполучених Штатів на чолі з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower прибула на Близький Схід.

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