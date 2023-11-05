Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач розсекретив свій заробіток на місяць: "Вже нема тих гонорарів"

Український гуморист, зірка "Кварталу 95" і ведучий "Я люблю Україну" Юрій Ткач розсекретив свій дохід.

Ткач поділився, що з початком повномасштабної війни сфера гумору дуже сильно постраждала. Заробіток впав десь у п'ять разів. Про це артист розповів у подкасті Олександра Волошина.

Актор поділився, що у всіх благодійних концертах і заходах він бере участь безкоштовно і зізнався, як, у такому випадку, заробляє на життя:

"Квартал" це така історія, яка тримає на плаву. У нас є зарплатня. Вона не велика, за знімання. Але вона є, вона тримає. Іноді бувають корпоративи, або приватні заходи. Ну і подушка", - перерахував Ткач.

Юрій Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Актор додав, що на місяць заробляє плюс-мінус дві тисячі доларів. Також Ткач зізнався, що кількість приватних заходів і корпоративів значно зменшилася. Зараз, каже гуморист, якщо один на місяць захід буде, то це добре.

Нагадаємо, раніше свій дохід розсекретив блогер та шоумен Нікіта Добринін. Він зізнався, скільки заробляє на місяць, що йому приносить гроші та куди він їх витрачає.

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