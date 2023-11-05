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Розвідка Британії назвала головну проблему для окупантів взимку

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Терористів зазвичай дуже погано забезпечують дотриманням базових принципів польового адміністрування.

Дефіцит мотивації й логістика роблять зиму головною проблемою для російської окупаційної армії під час війни в Україні

Про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії. 

Британські розвідники наголошують, що 1 листопада російські загарбники, які повернулись живими додому, виступили на військовій конференції "Огарковські читання" в Москві. Там вони розповіли про те, як тижнями були "мокрими з голови до ніг" на передовій.

"Один солдат зауважив, що ризик обстрілу українських сил означав, що вони "не могли закип'ятити навіть кружку чаю". Вони підкреслили, що живуть і харчуються "одноманітною" їжею в багнюці, що пронизує все навколо", - пише розвідка.

Зазначається, що підтримання гідного рівня комфорту й належного адміністрування на фронті є складним завданням для будь-якої армії. Водночас дані з відкритих джерел свідчать про те, що у терористів зазвичай дуже погано забезпечують дотриманням базових принципів польового адміністрування.

"Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", - додають у звіті. 

Як повідомлялося, ЗСУ готують "сюрприз" росіянам. Україна готується у зимовий період завдавати масштабних атак по території РФ та окупованого Криму дронами-камікадзе. 

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Дата публікації
Перегляди
517
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