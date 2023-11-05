Разведка Британии назвала главную проблему для оккупантов зимой

Дефицит мотивации и логистика делают зиму главной проблемой для российской оккупационной армии во время войны в Украине.

Об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

Британские разведчики отмечают, что 1 ноября российские захватчики, вернувшиеся живыми домой, выступили на военной конференции "Огарковские чтения" в Москве. Там они рассказали о том, как неделями были "мокрыми с головы до ног" на передовой.

"Один солдат заметил, что риск обстрела украинских сил означал, что они "не могли вскипятить даже кружку чая". Они подчеркнули, что живут и питаются "однообразной" пищей в грязи, пронизывающей все вокруг", — пишет разведка.

Отмечается, что поддержание достойного уровня комфорта и надлежащего администрирования на фронте является сложной задачей любой армии. В то же время, данные из открытых источников свидетельствуют о том, что у террористов обычно очень плохо обеспечиваются соблюдением базовых принципов полевого администрирования.

"Это, вероятно, отчасти вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой", — добавляют в отчете.

Как сообщалось, ВСУ готовят "сюрприз" россиянам. Украина готовится в зимний период наносить масштабные атаки по территории РФ и оккупированного Крыма дронами-камикадзе.

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