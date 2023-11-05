"Мова є маркером": військовий Вишебаба розповів, що окупанти на фронті вчать українську

Військовий Павло Вишебаба розповів, що російські солдати почали вчити українську, адже мова на війні – маркер для Збройних сил України.

Про це він сказав в інтерв'ю 24 Каналу.

За його словами, ворог навіть залучав людей, які говорили українською по рації. Тому згодом наші військові не мали певності – по той бік міг бути як росіянин, такі завербований мешканець так званих "ЛНР" і "ДНР".

Вишебаба зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення дуже легко можна було відрізнити ворога від свого завдяки українській мові. Однак згодом росіяни почали вчити нашу мову.

"Зараз вже такі є, бо вони розуміють: для нас мова є маркером, тому і взяли нашу зброю собі на озброєння. Ми натомість вже не так довірливо ставимося навіть до тих, хто говорить українською. Адже це також може бути ворог, завербований і навчений української", - пояснив військовий.

Він також додав, що зараз перевірки типу "скажи "паляниця" – не актуальні. Адже щелепу росіянина можна "навчити" говорити слово "паляниця".

Нагадаємо, командир українських штурмовиків озвучив проблему на фронті.

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