В Одессе во время тревоги раздался взрыв

В воскресенье, 5 ноября, в Одессе раздались взрывы. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные СМИ.

"В Одессе слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного"", — говорится в сообщении медиа.

Воздушная тревога в Одесской области началась в 15.28. Воздушные силы ВСУ объявили о ракетной опасности в Одесской области. По состоянию на 15.31 раздаются только в этом регионе. Мониторинговые каналы пишут о работе ПВО.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер просит жителей региона позаботиться о собственной безопасности.

"Одесский район, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Это важно", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 4 ноября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Ракетная опасность связана со взлетом МиГ-31К.

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