Росіяни обстріляли Херсон: стало відомо про наслідки

Поранені під час ворожої атаки йшли вулицею.

Унаслідок ворожого обстрілу в Херсонській міській громаді постраждало п'ятеро людей.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко 5 листопада ввечері.

Четверо з поранених жителів госпіталізовано.

"Дотепер у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали п'ятеро осіб. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Одна людина має легкі поранення і проходить амбулаторне лікування", - написав Мрочко.

За інформацією начальника, четверо поранених, що зараз перебувають в лікарні, під час ворожої атаки перебували на вулиці. Один зазнав травм унаслідок влучання снаряда в будівлю.

Раніше Херсон опинився під ворожим вогнем. Кілька потужних вибухів пролунали у центральній частині міста.

"Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - повідомляв начальник міської військової адміністрації.

4 листопада вдень армія РФ вдарила по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Напередодні, 3 листопада, росіяни вкотре обстріляли Херсон. Тоді говорили про поранення трьох місцевих жителів.

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