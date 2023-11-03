Окупанти вкрили вогнем центр Херсона: що відомо (фото)

У п'ятницю, 3 листопада, російська окупаційна армія вкотре обстріляла Херсон. Поранено трьох місцевих мешканців.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, окупанти вкрили місто вогнем після 14.00. Традиційно загарбники били з тимчасово окупованого лівого берега.

"Внаслідок ворожої атаки у центральній частині міста отримали поранення троє людей. Наразі вони ушпиталені. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Обстріл міста підтвердили і в обласній військовій адміністрації. зазначається, що внаслідок російського удару постраждали троє осіб.

РФ обстріляла центральну частину Херсона.

Окупанти 3 листопада обстріляли центральну частину Херсона.

Як повідомлялося, вночі проти 3 листопада РФ кілька разів атакувала Херсон. Внаслідок влучань ворожих снарядів у Корабельному районі міста виникла пожежа. Горіло нежитлове приміщення.

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