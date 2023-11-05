Россияне обстреляли Херсон: стало известно о последствиях

Раненые во время вражеской атаки шли по улице.

В результате вражеского обстрела в Херсонской городской общине пострадали пять человек.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко вечером 5 ноября.

Четверо из раненых жителей госпитализированы.

"До сих пор в Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек имеет легкие ранения и проходит амбулаторное лечение", — написал Мрочко.

По информации начальника, четверо раненых, которые находятся в больнице, во время вражеской атаки находились на улице. Один получил травмы вследствие попадания снаряда в здание.

Ранее Херсон оказался под вражеским огнем. Несколько мощных взрывов прогремели в центральной части города.

"Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега", — сообщал начальник городской военной администрации.

4 ноября днем армия РФ ударила по Корабельному району Херсона. В результате атаки пострадали два человека.

Накануне, 3 ноября, россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Тогда говорили о ранении троих местных жителей.

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