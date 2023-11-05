Группа "шахедов" двигается с Черного моря в направлении Одессы.

В воскресенье 5 ноября вечером в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом передает "Суспільне".

По информации издания, в Одессе взрывной волной повредило здание.

В Воздушных силах сообщили, что было зафиксировано движение группы ударных БпЛА типа "Shahed" из Черного моря в направлении Одессы.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях, но других деталей не указал.

Также по состоянию на 21:29 воздушная тревога, кроме Одесской области, объявлена в Херсонской и Николаевской областях.