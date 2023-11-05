Группа "шахедов" двигается с Черного моря в направлении Одессы.
В воскресенье 5 ноября вечером в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом передает "Суспільне".
По информации издания, в Одессе взрывной волной повредило здание.
В Воздушных силах сообщили, что было зафиксировано движение группы ударных БпЛА типа "Shahed" из Черного моря в направлении Одессы.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях, но других деталей не указал.
Также по состоянию на 21:29 воздушная тревога, кроме Одесской области, объявлена в Херсонской и Николаевской областях.
По состоянию на 22.01 сообщалось о повторных взрывах в Одессе.
Ранее сообщалось, что россияне ударили ракетами по судоремонтному заводу в Одесской области.
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