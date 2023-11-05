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В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2439
Время на прочтение
1 мин
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В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы

Взрывы в Одессе вечером, 5 ноября / Фото: ТСН.ua

Группа "шахедов" двигается с Черного моря в направлении Одессы.

В воскресенье 5 ноября вечером в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом передает "Суспільне".

По информации издания, в Одессе взрывной волной повредило здание.

В Воздушных силах сообщили, что было зафиксировано движение группы ударных БпЛА типа "Shahed" из Черного моря в направлении Одессы.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях, но других деталей не указал.

Также по состоянию на 21:29 воздушная тревога, кроме Одесской области, объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:29 5 ноября / ©
Карта воздушных тревог по состоянию на 21:29 5 ноября

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Дата публикации
Просмотры
2439
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