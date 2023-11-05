Група "шахедів" рухається з Чорного моря у напрямку Одеси.
У неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це передає "Суспільне".
За інформацією видання, в Одесі вибуховою хвилею пошкодило будинок.
У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря у напрямку Одеси.
Глава Одеської ОДА Олег Кіпер закликав людей перебувати в укриттях, але інших деталей не вказав.
Також станом на 21:29 повітряна тривога, крім Одещини, оголошена у Херсонській та Миколаївській областях.
Станом на 22:01 повідомлялося про повторні вибухи в Одесі.
Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили ракетами по судноремонтному заводі на Одещині.
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