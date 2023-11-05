Група "шахедів" рухається з Чорного моря у напрямку Одеси.

У неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це передає "Суспільне".

За інформацією видання, в Одесі вибуховою хвилею пошкодило будинок.

У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря у напрямку Одеси.

Глава Одеської ОДА Олег Кіпер закликав людей перебувати в укриттях, але інших деталей не вказав.

Також станом на 21:29 повітряна тривога, крім Одещини, оголошена у Херсонській та Миколаївській областях.