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В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Час на прочитання
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В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Вибухи в Одесі увечері, 5 листопада / Фото: ТСН.ua

Група "шахедів" рухається з Чорного моря у напрямку Одеси.

У неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це передає "Суспільне".

За інформацією видання, в Одесі вибуховою хвилею пошкодило будинок.

У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря у напрямку Одеси.

Глава Одеської ОДА Олег Кіпер закликав людей перебувати в укриттях, але інших деталей не вказав.

Також станом на 21:29 повітряна тривога, крім Одещини, оголошена у Херсонській та Миколаївській областях.

Карта повітряних тривог станом на 21:29 5 листопада / ©
Карта повітряних тривог станом на 21:29 5 листопада

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Дата публікації
Перегляди
2439
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