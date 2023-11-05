Ракетний удар по Одещині: пошкоджено адмінбудівлі, є постраждалі

У неділю, 5 листопада, внаслідок терористичного удару російської армії ворожа ракета влучила в інфраструктурний об'єкт в Одеській області.

Про це повідомили в Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

"На Одещині - пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено адміністративні будівлі, отримали поранення три співробітники.

Окрім спричинених ракетою руйнувань інфраструктурного об'єкту, вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам.

Як уточнив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, у будинках вибило шибки на вікнах.

Нагадаємо, напередодні, 4 листопада, російська терористична армія завдала ракетного удару по Полтавській області. Внаслідок атаки загинула одна людина. Також постраждало п'ятеро людей, серед яких двоє дітей.

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