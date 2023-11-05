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Скільки живе дрон на фронті: командир українських штурмовиків відповів

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Скільки живе дрон на фронті: командир українських штурмовиків відповів

Командир штурмового взводу 3 ОШБР ЗСУ з позивним "Малий" / Фото: ТСН.ua

Волонтери постійно збирають гроші на тисячі безпілотників.

Скільки живе дрон на фронті, залежить від того, на якій ділянці він працює, хто є його оператором і як він керує цим дроном

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України з позивним "Малий".

“Наприклад, одна з крайніх робіт. У нас не було жодного втраченого дрона. Коли боролися за “дорогу життя”, у нас за чотири години операції було мінус сім дронів. По-різному. Немає такого, що живе у когось рік, а в когось день. Це як карта ляже”, — розповів командир українських штурмовиків.

Військовий додав, що дрони на фронті — це розхідний матеріал, як і автівки.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Боєць 3 ОШБ "Малий": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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