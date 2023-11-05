Скільки живе дрон на фронті: командир українських штурмовиків відповів

Скільки живе дрон на фронті, залежить від того, на якій ділянці він працює, хто є його оператором і як він керує цим дроном.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України з позивним "Малий".

“Наприклад, одна з крайніх робіт. У нас не було жодного втраченого дрона. Коли боролися за “дорогу життя”, у нас за чотири години операції було мінус сім дронів. По-різному. Немає такого, що живе у когось рік, а в когось день. Це як карта ляже”, — розповів командир українських штурмовиків.

Військовий додав, що дрони на фронті — це розхідний матеріал, як і автівки.

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