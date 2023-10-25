"Насолоджуйтесь": Єрмак показав, як FPV-дрон підриває російський танк

Українські бійці "зупинили" російський танк Т-90, який впевнено сунув на штурм їхніх позицій.
Українські бійці 32-ї окремої механізованої бригади підбили російський танк Т-90, а підрозділ "ОЧІ" добив його дроном-камікадзе.
Про це повідомила пресслужба 32-ї бригади та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Бачили, як вибухає російський Т-90 від Fpv-камікадзе? Насолоджуйтесь. Доброго ранку", – написав у Мережі керівник ОП, додавши відповідне відео.
У 32-й ОБМр уточнили, що російський танк Т-90 впевнено сунув на штурм український позицій, однак бійці бригади підбили та зупинили його. Після цього суміжний підрозділ "ОЧІ" добив танк дроном-камікадзе, "влаштувавши масштабний феєрверк".
До слова, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 25 жовтня, російські окупанти за добу втратили на фронті сім танків. Загалом від початку повномасштабної війни було знищено 5112 танків ворога.
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