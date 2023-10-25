"Насолоджуйтесь": Єрмак показав, як FPV-дрон підриває російський танк

Українські бійці "зупинили" російський танк Т-90, який впевнено сунув на штурм їхніх позицій.

Українські бійці 32-ї окремої механізованої бригади підбили російський танк Т-90, а підрозділ "ОЧІ" добив його дроном-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба 32-ї бригади та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Бачили, як вибухає російський Т-90 від Fpv-камікадзе? Насолоджуйтесь. Доброго ранку", – написав у Мережі керівник ОП, додавши відповідне відео.

У 32-й ОБМр уточнили, що російський танк Т-90 впевнено сунув на штурм український позицій, однак бійці бригади підбили та зупинили його. Після цього суміжний підрозділ "ОЧІ" добив танк дроном-камікадзе, "влаштувавши масштабний феєрверк".

ЗСУ знищили FPV-дроном російський танк Т-90

До слова, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 25 жовтня, російські окупанти за добу втратили на фронті сім танків. Загалом від початку повномасштабної війни було знищено 5112 танків ворога.

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