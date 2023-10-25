У Херсоні лунають вибухи: місто - під ворожим вогнем

У середу, 25 жовтня, російська окупаційна армія вкотре атакувала Херсон. Місто опинилося під ворожим вогнем.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Херсон - під ворожим вогнем! Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Вибухи лунають у Дніпровському районі міста", - йдеться у повідомленні.

Людей просять бути обережними і перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, росіяни атакували Херсонщину авіабомбами. Після 22:00 вівторка, 24 жовтня, загарбники випустили по Херсонській області 13 керованих бомб.

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