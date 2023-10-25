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В Херсоне раздаются взрывы: город – под вражеским огнем

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1769
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне раздаются взрывы: город – под вражеским огнем

Херсон.

Людей просят заботиться о безопасности.

В среду, 25 октября, российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Херсон. Город оказался под вражеским огнем.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Херсон — под вражеским огнем! Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега. Взрывы раздаются в Днепровском районе города", — говорится в сообщении.

Людей просят быть осторожными и находиться в укрытиях.

Как сообщалось, россияне атаковали Херсонщину авиабомбами. После 22:00 вторника, 24 октября, захватчики выпустили по Херсонской области 13 управляемых бомб.

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Дата публикации
Просмотры
1769
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