В Херсоне раздаются взрывы: город – под вражеским огнем

В среду, 25 октября, российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Херсон. Город оказался под вражеским огнем.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Херсон — под вражеским огнем! Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега. Взрывы раздаются в Днепровском районе города", — говорится в сообщении.

Людей просят быть осторожными и находиться в укрытиях.

Как сообщалось, россияне атаковали Херсонщину авиабомбами. После 22:00 вторника, 24 октября, захватчики выпустили по Херсонской области 13 управляемых бомб.

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