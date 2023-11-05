"Дженоа" з Малиновським програла аутсайдеру Серії А (відео)

Руслан провів на полі майже весь матч і заробив жовту картку.

"Дженоа" українця Руслана Малиновського поступилася "Кальярі" у виїзному поєдинку 11-го туру італійської Серії А – 2:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. На початку другої половини гри команди обмінялися голами: на 48-й хвилині господарів вивів уперед Беніто Віола, але вже через три хвилини нападник "грифонів" Альберт Гудмундссон зрівняв рахунок.

Вирішальний гол у цьому поєдинку глядачі побачили на 69-й хвилині. Його автором став захисник "Кальярі" Габріеле Дзаппа.

Малиновський вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі 84 хвилини, після чого його замінили. На 28-й хвилині український півзахисник отримав жовту картку.

Огляд матчу

Після цього матчу "Дженоа" з 11 очками посідає 15-те місце в Серії А. "Кальярі", здобувши другу перемогу поспіль, з 9 балами залишив зону вильоту та розташовується на 17-й позиції.

У наступному турі італійського чемпіонату Малиновський і Ко 10 листопада приймуть "Верону", а команда Клаудіо Раньєрі днем пізніше на виїзді зіграє з "Ювентусом".

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