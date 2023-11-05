"Дженоа" с Малиновским проиграла аутсайдеру Серии А (видео)

Руслан провел на поле почти весь матч и заработал желтую карточку.

"Дженоа" украинца Руслана Малиновского уступила "Кальяри" в выездном поединке 11-го тура итальянской Серии А – 2:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. В начале второй половины игры команды обменялись голами: на 48-й минуте хозяев вывел вперед Бенито Виола, но уже через три минуты нападающий "грифонов" Альберт Гудмундссон сравнял счет.

Решающий гол в этом поединке зрители увидели на 69-й минуте. Его автором стал защитник "Кальяри" Габриэле Дзаппа.

Малиновский вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 84 минуты, после чего был заменен. На 28-й минуте украинский полузащитник получил желтую карточку.

Обзор матча

После этого матча "Дженоа" с 11 очками занимает 15-е место в Серии А. "Кальяри", одержав вторую победу подряд, с 9 баллами покинул зону вылета и располагается на 17-й позиции.

В следующем туре итальянского чемпионата Малиновский и Ко 10 ноября примут "Верону", а команда Клаудио Раньери днем позже на выезде сыграет с "Ювентусом".

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