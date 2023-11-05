Россияне ударили по жилым домам в Херсоне: есть раненые

В воскресенье, 5 ноября российские оккупационные войска обстреляли корабельный район Херсона. Предварительно известно о четырех пострадавших.

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

Удар произошел после 14:00.

"Известно о 4 пострадавших. Это 47-летняя женщина, а также трое мужчин, 60, 70 и 38 лет. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести", — говорится в сообщении.

На место удара прибыли кареты "скорой" для оказания медицинской помощи.

Напомним, народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец сообщил, что по состоянию на данный момент известно о 28 погибших и 53 раненых воинах 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в результате ракетного удара врага.

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