Россияне ударили по жилым домам в Херсоне: есть раненые

Врачи сейчас оценивают состояние пострадавших.
В воскресенье, 5 ноября российские оккупационные войска обстреляли корабельный район Херсона. Предварительно известно о четырех пострадавших.
Об этом сообщили в Херсонской ОВО.
Удар произошел после 14:00.
"Известно о 4 пострадавших. Это 47-летняя женщина, а также трое мужчин, 60, 70 и 38 лет. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести", — говорится в сообщении.
На место удара прибыли кареты "скорой" для оказания медицинской помощи.
Напомним, народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец сообщил, что по состоянию на данный момент известно о 28 погибших и 53 раненых воинах 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в результате ракетного удара врага.
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