Ночью РФ несколько раз атаковала Херсон

В результате обстрела возник пожар.
Этой ночью армия России с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсонскую городскую территориальную общину.
Об этом сообщает глава города Роман Мрочко.
В результате попадания вражеских снарядов в Корабельном районе города возник пожар. Горело нежилое помещение.
Для ликвидации огня были привлечены 2 машины и 8 спасателей.
Напомним, в течение 1 ноября российские захватчики 118 раз обстреляли Херсонскую область, а в ночь на 2 ноября атаковали Станислав. В результате атак погибли три человека, еще четыре человека были ранены.
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