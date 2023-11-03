Ночью РФ несколько раз атаковала Херсон

Этой ночью армия России с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсонскую городскую территориальную общину.

Об этом сообщает глава города Роман Мрочко.

В результате попадания вражеских снарядов в Корабельном районе города возник пожар. Горело нежилое помещение.

Для ликвидации огня были привлечены 2 машины и 8 спасателей.

Напомним, в течение 1 ноября российские захватчики 118 раз обстреляли Херсонскую область, а в ночь на 2 ноября атаковали Станислав. В результате атак погибли три человека, еще четыре человека были ранены.

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