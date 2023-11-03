Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит распространяться о своих планах

В этот день звезды настоятельно советуют всем нам составлять планы на будущее, но это не значит, что можно рассказывать о нем всем, кто находится рядом. Сглаз пока еще никто не отменял, поэтому очень легко испортить дела, которые пока существуют только в перспективе.

Сегодня, 3 ноября, о своих планах не стоит распространяться представителям всех знаков Зодиака, но три из них особенно рискуют их сглазить.

Телец

Тельцам, которые сегодня решат приступить к воплощению в жизнь своего давнего плана, очень важно до последнего не открывать никому своих секретов. Им может позавидовать даже самый доброжелательный человек, из-за чего их грандиозные – можно даже сказать, наполеоновские – планы серьезно пострадают.

Весы

Весам свойственно колебаться перед тем, как принять какое-то решение. Они переживают из-за того, что у них ничего не получится. Но именно поэтому им не рекомендуется рассказывать кому-нибудь о том, что они задумали: тогда они точно не сделают свою работу так, как хотели – то есть, быстро и качественно.

Стрелец

Стрельцам может несказанно повезти в личной жизни – например, они встретят человека своей мечты или получат долгожданное предложение руки и сердца. Не стоит делиться этим фактами даже с близкими подругами – они и сами могут не знать о том, что у них недобрый глаз, и все испортить.

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