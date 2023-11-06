Ракетная атака по Одессе: у Зеленского прокомментировали

По последним данным, в результате атаки пострадали восемь жителей Одессы.

В Офисе президента отреагировали на ракетный удар российских войск по Одессе. Там назвали атаку противника "жалким ответом на реальность".

Фото последствий показал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Одесса. Утро. Последствия ударов российских террористов. Это их жалкий ответ на реальность – украинский Крым будет демилитаризован, без черноморского флота и военных баз россиян", — написал политик.

Напомним, в ночь на 6 ноября российские кафиры нанесли удар по Одессе и ее окрестностям, выпустив ракеты "Оникс" и "Искандер-М". Ракеты попали в центр и по законсервированному промышленному зданию, а взрывная волна повредила несколько многоэтажных жилых домов и музей. В результате атаки пострадали 8 местных жителей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одесса! Взрывы! Огромная воронка в центре города!

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