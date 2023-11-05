Дикий пояснив, про що свідчать нові удари по кораблях ЧФ РФ

Росіяни не відмовилася від намірів атакувати Україну "Калібрами" та "Оніксами". Тому "полювання" на кораблі у Чорному морі продовжиться.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі телемарафону.

Він каже, що це справді новий етап, утім, від попередніх росіян теж не відмовилися.

"Але ми вже до того переважно з використанням морських дронів змогли змусити їх повністю змінити навіть не тактику а стратегію використання кораблів. На початку війни їхні кораблі практично весь час були в морі, час від часу заходили поповнити запаси пального та ракет. Весь час було на бойовому чергуванні, їм достатньо було отримати наказ і вони відстрілювались", - розповідає Дикий.

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За його словами, ЗСУ змусили вдаватися росіян до іншої стратегії, коли кораблі ховаються глибоко в бухтах, що є нестандартним.

"А тепер ми якомога далі дістаємо їх у цих схованках. Це послідовний процес. Спочатку ми показали, що "легендарний Севастополь, неприступний для ворогів" вже абсолютно не є для них такою схованкою. Вони звідти були змушені практично всі кораблі забрати з головної бази ЧФ РФ", - розповів він.

Він додав, що наші кораблі абсолютно спокійно "доходять" до Новоросійська.

"Але маємо факт - Керч, яка раніше вважалася для крилатих ракет недоступною, виявилася дуже навіть доступною", - додав Дикий.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму ввечері 4 листопада оголосили повітряну тривогу. Після цього в Керчі пролунали вибухи.

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