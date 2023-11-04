"Це і є професійне ІПСО, а не Соловйов": Євген Дикий про статтю Time

Резонансна стаття Time продовжує провокувати жваве обговорення серед українського суспільства. Екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий вважає, що українці "дуже жваво проковтнули цю наживку".

Про це він розповів на Radio NV.

За його словами, запускається кампанія, мовляв, війна потрібна лише президенту, а країна втомилася і хоче миру.

"Для зловтіхи підстав немає, тому що тим, хто цей сценарій запускає, абсолютно байдуже прізвище - Порошенко, Зеленський, чи, наприклад, Дикий. Їм важливо, що на Банковій сидить людина, яка відмовилась капітулювати", - каже Дикий.

Він додає, що зараз ми маємо справу з інформаційно-психологічною операцією.

"В даному випадку мені здається, що ми маємо справу саме з нею, причому з дуже високопрофесійною. Брехати, як Соловйов - це не ІПСО, на це не ведуться. А от зробити матеріал, де 90% правдивих фактів, але вони дуже тенденційно підібрані, і докинути 10% брехні, яка повністю визначає кінцевий результат - це і є професійне ІПСО", - каже дикий.

У результаті ми отримуємо картинку кривавого президента, який один вірить в перемогу над росіянами, тоді як всім зрозуміло, що цієї перемоги не буде.

Що відомо про резонансну статтю Time

Останніми днями суспільного резонансу набули статті у західних виданнях Time та The Economist про Зеленського, владу та війну. Але в цьому контексті коментувати для широкого загалу події на фронті – це дуже дивно.

Стаття журналу Time про президента України Володимира Зеленського, війну та корупцію викликала бурхливу реакцію політиків і суспільства. Частину соціуму пригнічує викладена інформація, хтось критикує владу, ще частина критикує сам матеріал і його автора.

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