"Это и есть профессиональное ИПСО, а не Соловьев": Евгений Дикий о статье Time

Скандальная статья до сих пор не утихает в украинском медиапространстве.

Резонансная статья Time продолжает провоцировать оживленное обсуждение среди украинского общества. Экскомандир роты батальона Айдар Евгений Дикий считает, что украинцы "очень живо проглотили эту наживку".

Об этом он рассказал на радио NV.

По его словам, запускается кампания, мол, война нужна только президенту, а страна устала и хочет мира.

"Для злорадства оснований нет, потому что тем, кто этот сценарий запускает, абсолютно безразлична фамилия — Порошенко, Зеленский, или, например, Дикий. Им важно, что на Банковой сидит человек, отказавшийся капитулировать", — говорит Дикий.

Он добавляет, что сейчас мы имеем дело с информационно-психологической операцией.

"В данном случае мне кажется, что мы имеем дело именно с ней, причем с очень высокопрофессиональной. Лгать, как Соловьев – это не ИПСО, на это не ведутся. А вот сделать материал, где 90% правдивых фактов, но они очень тенденциозно подобраны, и докинуть 10% лжи, полностью определяющей конечный результат — это и есть профессиональное ИПСО", — говорит дикий.

В результате мы получаем картинку кровавого президента, который один верит в победу над россиянами, в то время как всем понятно, что этой победы не будет.

Что известно о резонансной статье Time

В последние дни общественный резонанс получили статьи в западных изданиях Time и The Economist о Зеленском, власти и войне. Но в этом контексте комментировать для широкой общественности события на фронте – это очень странно.

Статья журнала Time о президенте Украины Владимире Зеленском, войну и коррупцию вызвала бурную реакцию политиков и общества. Часть социума удручает изложенная информация, кто критикует власть, еще часть критикует сам материал и его автора.

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