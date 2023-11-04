В еще одной области обнаружили заболеваемость гепатитом А

В Днепропетровской области зарегистрировано уже 32 случая заболеваемости вирусным гепатитом А.

Об этом сообщили специалисты Днепропетровского областного центра по контролю и профилактике болезней.

Подъем заболеваемости фиксировали в 2014-2015-м, а также в 2019-2020 годах. Ведь, говорят специалисты, этой болезни характерна такая цикличность.

"Источником болезни является больной человек. Клинические проявления — слабость, боль в животе, желтуха. Заражение могу быть из-за загрязненных пищевых продуктов, воды, бытового пути через загрязненные руки, предметы", — рассказал Денис Киселев, завотделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний. областного лабораторного центра МЗ Украины.

Меры профилактики – это соблюдение гигиены, тщательно мыть руки, употреблять кипяченую или бутилированную воду, термически обрабатывать пищу, мыть овощи и фрукты.

"Сегодня в тех образцах воды, которые мы исследовали, мы не обнаружили гепатита А, но мы продолжаем дальнейший мониторинг", – добавил специалист.

Вспышка гепатита А

Из — за вспышки гепатита А в Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию. Там усиливаются противоэпидемические меры. Ведь эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования продолжает существовать. Первые случаи инфицирования были обнаружены в середине октября.

Впоследствии в Тернопольской области зафиксирован случай гепатита А. Сейчас идет эпидемиологическое расследование и проводятся отборы биоматериала контактных лиц и из внешней среды.

Также семь жителей Ивано-Франковска попали в областную клиническую инфекционную больницу из-за вспышки гепатита. Среди больных есть дети в возрасте шести-семи лет.

Кроме того, в Закарпатье 11 пациентов с гепатитом А находятся в больнице. Также среди больных пятеро детей.

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