Зеленский уволил Хоренко по представлению Умерова – ОП

В Офисе президента заявляют, что Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец в комментарии "Украинской правде".

"Согласно закону Украины о национальной безопасности, командующим видам, отдельным родам войск (сил) Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению министра обороны Украины. Такое представление было получено Офисом президента согласно действующему законодательству", — объяснил Машовец.

Следует отметить, что соответствующая формулировка содержится в пункте 5 статьи 16 закона "О национальной безопасности Украины".

Увольнение командующего ССО Хоренко

Отметим, Хоренко был назначен на должность командующего Силами спецопераций 25 июля 2022 года. 16 августа он вошел в состав Ставки главнокомандующего.

Однако 3 ноября Зеленский сменил командующего Сил специальных операций. Полковник Сергей Лупанчук назначен на эту должность вместо генерала Виктора Хоренко. Последний продолжит выполнять специальные задачи в составе ГУР МО Украины.

Впоследствии выяснилось, что это стало неожиданностью как для самого Виктора Хоренко, так и для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. ТСН.ua разбирался в деталях этой кадровой перестановки.

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