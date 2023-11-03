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Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Новым командующим ССО стал Сергей Лупанчук.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Лупанчука командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в указе президента №728.

"Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе.

Предыдущим указом №727 Зеленский уволил с должности командующего ССО Виктора Хоренко.

Напомним, Хоренко был назначен на должность командующего Силами спецопераций 25 июля 2022 года. 16 августа он вошел в состав Ставки главнокомандующего.

Отметим, что Виктор Хоренко на днях дал большое интервью ТСН и рассказал об операциях ССО.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Командующий, до сих пор остававшийся в тени. Первое интервью Генерала Хоренко

Силы специальных операций являются отдельным подразделением в составе ВСУ. В него входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. ССО комплектуются специально обученными специалистами, проходящими обучение в сферах разведки. ССО выполняют сложные, опасные, а иногда и политически чувствительные операции.

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Дата публикации
Просмотры
4697
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