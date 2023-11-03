Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Лупанчука командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Про це йдеться в указі президента №728.

"Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - сказано в указі.

Попереднім указом №727 Зеленський звільнив з посади командувача ССО Віктора Хоренка.

Нагадаємо, Хоренко був призначений на посаду командувача Сил спецоперацій 25 липня 2022 року. 16 серпня він увійшов до складу Ставки головнокомандувача.

Зазначимо, що Віктор Хоренко днями дав велике інтерв'ю ТСН і розповів про операції ССО.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Командувач, який досі лишався в тіні. ПЕРШЕ інтервʼю Генерала Хоренка

Довідка: Сили спеціальних операцій є окремим підрозділом у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які проходять навчання у сферах розвідки. ССО виконанують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.

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