Генштаб оприлюднив фото командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент України - верховний головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський представив особовому складу бригадного генерала Віктора Хоренка - командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня", – зазначив президент, якого цитує Генштаб ЗСУ.

Генеральний штаб Збройних сил України також оприлюднив фото командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, президент України 25 липня призначив Хоренка новим командувачем ССО.

Зеленський тоді повідомив наступне: "Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок, і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ".

Зазначимо, раніше Хоренко командував спецрезервом Головного управління розвідки Міноборони.

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