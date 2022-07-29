Генштаб оприлюднив фото командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Володимир Зеленський 25 липня призначив новим командувачем ССО Віктора Хоренка.
Президент України - верховний головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський представив особовому складу бригадного генерала Віктора Хоренка - командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня", – зазначив президент, якого цитує Генштаб ЗСУ.
Генеральний штаб Збройних сил України також оприлюднив фото командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка.
Нагадаємо, президент України 25 липня призначив Хоренка новим командувачем ССО.
Зеленський тоді повідомив наступне: "Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок, і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ".
Зазначимо, раніше Хоренко командував спецрезервом Головного управління розвідки Міноборони.
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