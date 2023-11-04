Зеленський звільнив Хоренка за поданням Умєрова – ОП

В Офісі президента заявляють, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Роман Машовець у коментарі "Українській правді".

"Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України. Таке подання було отримано Офісом президента згідно з чинним законодавством", - пояснив Машовець.

Слід зазначити, що відповідне формулювання міститься в пункті 5 статті 16 закону "Про національну безпеку України".

Звільнення командувача ССО Хоренка

Зазначимо, Хоренко був призначений на посаду командувача Сил спецоперацій 25 липня 2022 року. 16 серпня він увійшов до складу Ставки головнокомандувача.

Однак 3 листопада Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій. Полковника Сергія Лупанчука призначено но цю посаду замість генерала Віктора Хоренка. Останній же продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України.

Згодом з'ясувалося, що це стало несподіванкою як для самого Віктора Хоренка, так і для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. ТСН.ua розбирався у деталях цієї кадрової перестановки.

Читайте також: