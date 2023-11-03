Заміна командувача Сил спецоперацій: Хоренко зробив несподіване зізнання

У п'ятницю, 3 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський замінив командувача Сил спеціальних операцій: замість генерала Віктор Хоренка призначено полковника Сергія Лупанчука.

Як з'ясувалося, це стало несподіванкою як для самого Віктора Хоренка, так і для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. ТСН.ua розбирався у деталях цієї кадрової перестановки.

Спочатку з'явилися укази

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Лупанчука командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Про це йдеться в указі президента №728.

"Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - сказано в указі.

Попереднім указом №727 Зеленський звільнив з посади командувача ССО Віктора Хоренка.

Варто зазначити, що нещодавно в статті журналу Time з'явилася інформація, що скоро буде звільнено "старшого генерала, відповідального за контрнаступ".

Очікування президента від нового командувача ССО

У вечірньому відеозверненні до українців 3 листопада президент розповів, чого він очікує від нового командувача Сил спецоперацій полковника Сергія Лупанчука.

"Провів заміну в командному складі Збройних Сил України – призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Це досвідчений офіцер – бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів", - сказав президент.

Чим займатиметься колишній командувач ССО: Зеленський дав відповідь

Зеленський також повідомив у відеозверненні, чим займатиметься колишній командувач ССО Віктор Хоренко.

"Генерал Віктор Хоренко, який командував Силами спеціальних операцій, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України", - сказав Зеленський.

Водночас сам Хоренко сказав, що остаточно не визначився, де служитиме.

"Ми все робитимемо для перемоги, але ще остаточно я не визначився", - зазначив він.

"Дізнався про це зі ЗМІ..."

Генерал Віктор Хоренко повідомив, що про такі кадрові перестановки дізнався зі ЗМІ. Ба більше, за його словами, скидається на те, що для головнокомандувача Валерія Залужного це також стало несподіванкою.

Таку кадрову рокировку Віктор Хоренко прокоментував в ефірі ток-шоу "Українська правда".

"Причини особисто не знаю. Скажу так, дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався також з головнокомандувачем, який також мені пояснити цього не зміг. Повинні були подавати подання до главкома, але він мені відповів, що (ніхто – ред.) такого не робив... Не розумію, що сталося... Він (Залужний – ред.) мене викликав та запитував, чи я в курсі, що за ситуація. Я сказав, що я не володію інформацією", - розповів екс командувач ССО.

Хоренко зазначив, що скидається на те, що Залужний теж не знав про його звільнення.

Колишній командувач ССО Віктор Хоренко / Фото: Facebook/Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Віктор Хоренко також розповів, чи спілкувався з Офісом президента з цього приводу.

"Мені такого доступу офіційно не дають, але особи, які відповідальні за комунікацію зі Збройними силами і безпосередньо з Силами оборони, мені такої інформації на цей час не дали", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чи може відставка бути пов’язана з якимось невдачами на фронті, Хоренко зазначив, що у розмові із Залужним про це не йшлося.

"Про це питання взагалі не йшлося. Коли я спілкувався з Валерієм Федоровичем, він сказав, що до мене питань із виконання завдань немає. Тобто ми вдало працюємо на певних напрямках і в цьому випадку - це також для мене питання", - сказав генерал.

Що каже Хоренко про свого наступника

Коментуючи призначення полковника Сергія Лупанчука, Хоренко зазначив, що вони ще не спілкувалися.

"Не можу нічого поки що сказати, тому що ще особисто не спілкувалися після цих подій. Можливо, з часом...", - резюмував Віктор Хоренко.

Нагадаємо, Хоренко був призначений на посаду командувача Сил спецоперацій 25 липня 2022 року. 16 серпня він увійшов до складу Ставки головнокомандувача.

Зазначимо, Віктор Хоренко днями дав велике інтерв'ю ТСН і розповів про операції ССО.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Командувач, який досі лишався в тіні. ПЕРШЕ інтервʼю Генерала Хоренка

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