На Закарпатье 11 пациентов с гепатитом А находятся в больнице

На четверг, 2 ноября, на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения Закарпатской области области находятся 11 человек с подтвержденным диагнозом "гепатит А", среди них — 5 детей.

Об этом сообщили в Закарпатской ОВА.

В сообщении отметили, что назвать такие показатели вспышкой заболевания нельзя.

"Вспышка — это когда зарегистрировано 3-5 случаев в одной среде, в одной семье, коллективе или классе", — пояснил на брифинге директор департамента здравоохранения ОВА Анатолий Пшеничный.

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Всего с начала года в Закарпатье было выявлено 125 случаев вирусного гепатита А.

“Чаще всего болеют дети, но может заболеть любой человек в любом возрасте. Чаще основными факторами заболевания являются плохие санитарные условия, отсутствие очищенной воды. Это так называемая "болезнь грязных рук". Основная профилактика гепатита А, передаваемая фекально-оральным путем – это, прежде всего, соблюдение санитарных норм”, – отметил Анатолий Пшеничный.

Закарпатские чиновники из сферы здравоохранения напомнили, что это сезонное заболевание носит циклический характер: его вспышки повторяются каждые 5-6 лет.

"Например, в 2009 году количество больных в нашем регионе в 9 раз превышало нынешние показатели, в 2013-14 годах — в 15 и в 2017-2018 годах — в 7-8 раз", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на четверг, 2 ноября, в Ивано-Франковске госпитализированы восемь пациентов с диагнозом "гепатит А". При этом главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук также заверил, что вспышки заболевания не наблюдается.

Напомним, из-за вспышки гепатита А в Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию. Там усиливаются противоэпидемические меры. Ведь эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования продолжает существовать.

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