У ще одній області виявили захворюваність на гепатит А

Джерелом хвороби є хвора людина.

У Дніпропетровській області зареєстровано вже 32 випадки захворюваності на вірусний гепатит А.

Про це повідомили спеціалісти Дніпропетровського обласного центру контролю і профілактики хвороб.

Зазначається, що підйом захворюваності фіксували 2014-2015-го, а також у 2019-2020 роках. Адже, кажуть фахівці, для цієї хвороби характерна така циклічність.

"Джерелом хвороби є хвора людина. Клінічні прояви - слабкість, біль у животі, жовтуха. Зараження можу бути через забруднені харчові продукти, воду, побутовий шлях через забруднені руки, предмети", - розповів Денис Кисельов, заввідділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Заходи профілактики — це дотримання гігієни, ретельно мити руки, вживати кип’ячену або бутильовану воду, термічно обробляти їжу, мити овочі й фрукти.

"Сьогодні в тих зразках води, які ми досліджували, ми не виявили гепатиту А, але ми продовжуємо подальший моніторинг", - додав спеціаліст.

Спалах гепатиту А

Через спалах гепатиту А на Вінниччині оголосили надзвичайну ситуацію. Там посилюються протиепідемічні заходи. Адже епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати. Перші випадки інфікування виявили всередині жовтня.

Згодом у Тернопільській області зафіксували випадок гепатиту А. Зараз триває епідеміологічне розслідування та проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища.

Також семеро мешканців Івано-Франківська потрапили до обласної клінічної інфекційної лікарні через спалах гепатиту. Серед хворих є діти віком шести-семи років.

Крім того, на Закарпатті 11 пацієнтів з гепатитом А перебувають в лікарні. Також серед хворих є п'ятеро дітей.

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