Спалах гепатиту зафіксований в іще одному регіоні України

В Івано-Франківську перебувають у лікарні семеро людей з гепатитом A.

Семеро мешканців Івано-Франківська потрапили до обласної клінічної інфекційної лікарні через спалах гепатиту.

Про це повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна в коментарі “Суспільному”.

Станом на 1 листопада з гепатитом A госпіталізовано чотирьох дорослих і трьох дітей.

"Діти — віком шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан — середньої тяжкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада", — повідомила медикиня.

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За словами заступниці генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяни Джус, порівняно з 2022 роком в області спостерігається зростання захворюваності. Вона звернула увагу, що гепатит A має циклічність у п'ять-сім років, а останні спалахи цієї хвороби на Івано-Франківщині реєструвалися 2017-2018 років.

Тетяна Джус зазначила, що вірусний гепатит — це сезонна хвороба. Зафіксовані на Івано-Франківщині випадки гепатиту A почали реєструвати на початку 2023 року в зимово-весняний період та в перші два місяці осені.

"В середньому інкубаційний період гепатиту A триває до 28 днів. Але він може тривати й три місяці — залежить від заразності пацієнта", — повідомила вона.

Медикиня наголосила, що на Івано-Франківщині є умови до поширення цієї інфекції.

"Це тому, що загалом у нашій області інтенсивність епідеміологічного процесу в середньому є вищою, ніж по Україні", — пояснює Тетяна Джус.

Нагадаємо, через спалах гепатиту А на Вінниччині оголосили надзвичайну ситуацію. Там посилюються протиепідемічні заходи. Адже епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати.

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