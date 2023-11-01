Гепатит А на Вінниччині: чи охопить спалах всю Україну

Внаслідок спалаху гепатиту А у Вінницькій області захворіло 174 людини. Джерело зараження поки не вдалося встановити. Спалах хвороби не спричинить епідемії у країні.

Про це лікарі-інфекціоністи розповіли у коментарі "РБК.Україна".

Лікар-інфекціоніст вищої категорії Юрій Сухов каже, що спалах гепатиту може бути. Втім, масового поширення вірусу серед українців не буде. За його словами, більшість людей перехворіли на інфекцію, не знаючи цього. Крім того, імунітет у 99% випадків - пожиттєвий.

"Спалах безмовно може бути, бо гепатит А - це РНК-вмісний вірус і в навколишньому середовищі він зберігається місяцями. Він стійкий до низьких температур і передається тими ж шляхами, що й кишкові інфекції. Знищити його у природному середовищі неможливо", - пояснює лікар.

Інфекціоніст Сергій Федорків також вважає, що спалах гепатиту А на Вінниччині не спричинить епідемії. З його слів, про потенційну загрозу сусіднім областям можна буде говорити, коли точно знайдуть джерело інфекції.

"Потенційно такі спалахи можуть бути в будь-якому регіоні нашої країни, якщо інфекційний агент потрапить у водойми та призведе до значної кількості випадків серед закритих колективів у школах, садках, ВНЗ. Цей спалах не охопить всю країну, тому за це не потрібно хвилюватися", - каже Федорків.

Федорків вважає, що ситуація, що виникла, змусить людей поцікавитися якістю води та продуктів у себе в регіоні.

Як повідомлялося, через спалах гепатиту А на Вінниччині оголосили надзвичайну ситуацію. Там посилюються протиепідемічні заходи. Адже епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати.

Нагадаємо, понад тиждень тому стало відомо, що у Вінниці спалах небезпечного захворювання - гепатиту А. Спочатку у МОЗ інформували про 60 людей. Втім, кількість інфікованих зростає. Наразі, окрім Вінниці, вірус гепатиту А виявили ще в п'яти громадах області

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