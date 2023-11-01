Шойгу розсмішив підрахунками, на скільки днів Україні вистачить F-16

У Міністерстві оборони РФ встигли порахувати, за скільки днів сили ППО знищать західні F-16, яких Україна ще не отримала. У відомстві заявили, що винищувачів "вистачить" тільки на 20 днів.

Таку смішну заяву озвучив міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час наради у середу, 1 листопада.

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Ба більше, російському міністру ввижається, що ППО за місяць "збила" 37 українських літаків та 6 ракет ATACMS. Звідки Шойгу взяв такі цифри, він не обґрунтував.

"За останній місяць розрахунки ППО знищили понад 1 400 засобів повітряного нападу ЗСУ, в тому числі 37 літаків та 6 ракет ATACMS. Тобто за такої роботи ППО вони будуть знищені приблизно за 20 днів", - впевнений він.

Зауважимо, що українські пілоти у травні 2023 року почали навчання на західних винищувачах F-16, а у США - нещодавно. Як роззповіли у Повітряних силах, перші винищувачі можуть з'явитися в Україні навесні 2024-го.

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