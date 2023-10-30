Ігнат розповів, коли Україна врешті може отримати F-16

Перші винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні навесні 2024-го. Вистачило б близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Дати кожний чиновник у Європі чи в США, лідер думок чи урядовець озвучує. в усіх різні дати. Ми поки що опираємося на весну, адже, якщо розпочався процес тренування наших пілотів уже з авіаційними інструкторами, то в принципі, думаю, можна розраховувати на ті заяви, які зробила українська влада", - сказав Ігнат.

За його словами, Україна хоче отримати винищувачі "якомога швидше, а швидше за F-16 не вийде отримати нічого".

"Тому чекаємо з нетерпінням наших льотчиків з навчання. Процес навчання дійсно є непростим, підготовка інфраструктури не є простою, підготовка інженерів також не є простою", - зауважив речник.

Ігнат наголошує, що загалом півтори сотні сучасних винищувачів могли б дозволити ефективно захищати повітряний простір України.

"Півтори сотні - це та кількість, яка б дозволила захищати нашу країну, її повітряний простір. Це в перспективі, коли ми замінимо весь парк радянської застарілої (і морально і фізично) техніки на F-16, можливо інший тип літака, наприклад Gripen", - додав він.

Нагадаємо, голова українського МЗС Дмитро Кулеба дав оптимістичний прогноз щодо винищувачів F-16 для України.

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