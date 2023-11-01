Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шойгу рассмешил подсчетами, на сколько дней Украине хватит F-16

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2526
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Шойгу рассмешил подсчетами, на сколько дней Украине хватит F-16

Министр обороны РФ Сергей Шойгу / Фото: Associated Press

Шойгу мерещится, что российская ПВО за месяц "сбила" 37 украинских самолетов.

В Министерстве обороны РФ успели посчитать, за сколько дней силы ПВО уничтожат западные F-16, которых Украина еще не получила. В ведомстве заявили, что истребителей "хватит" только на 20 дней.

Такое смешное заявление озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в среду, 1 ноября.

Более того, российскому министру мерещится, что ПВО за месяц "сбило" 37 украинских самолетов и 6 ракет ATACMS. Откуда Шойгу взял такие цифры, он не доказал.

"За последний месяц расчеты ПВО уничтожили более 1 400 средств воздушного нападения ВСУ, в том числе 37 самолетов и 6 ракет ATACMS. То есть, при такой работе ПВО они будут уничтожены примерно за 20 дней", — уверен он.

Отметим, что украинские пилоты в мае 2023 начали обучение на западных истребителях F-16, а в США — недавно. Как рассказали в Воздушных силах, первые истребители могут появиться в Украине весной 2024-го.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2526
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация