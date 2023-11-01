Шойгу рассмешил подсчетами, на сколько дней Украине хватит F-16

В Министерстве обороны РФ успели посчитать, за сколько дней силы ПВО уничтожат западные F-16, которых Украина еще не получила. В ведомстве заявили, что истребителей "хватит" только на 20 дней.

Такое смешное заявление озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в среду, 1 ноября.

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Более того, российскому министру мерещится, что ПВО за месяц "сбило" 37 украинских самолетов и 6 ракет ATACMS. Откуда Шойгу взял такие цифры, он не доказал.

"За последний месяц расчеты ПВО уничтожили более 1 400 средств воздушного нападения ВСУ, в том числе 37 самолетов и 6 ракет ATACMS. То есть, при такой работе ПВО они будут уничтожены примерно за 20 дней", — уверен он.

Отметим, что украинские пилоты в мае 2023 начали обучение на западных истребителях F-16, а в США — недавно. Как рассказали в Воздушных силах, первые истребители могут появиться в Украине весной 2024-го.

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