Гепатит А виявили ще в одній області України: подробиці

В Україні виявляють все більше випадків вірусного гепатиту А.
У Тернопільській області зафіксували випадок Гепатиту А.
Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
"Сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А", - розповів він.
Він додав, що зараз триває епідеміологічне розслідування та проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища.
"Пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини. Тримаємо ситуацію на контролі", - зазначив Труш.
Зазначимо, станом на четвер, 2 листопада, в Івано-Франківську госпіталізовано вісім пацієнтів з діагнозом гепатит А.
Спалах гепатиту А в Україні
У МОЗ спростовують фейк про запровадження карантину через гепатит А, який активно поширюють у соцмережах.
Семеро мешканців Івано-Франківська потрапили до обласної клінічної інфекційної лікарні через спалах гепатиту.
Внаслідок спалаху гепатиту А у Вінницькій області захворіло 174 людини.
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