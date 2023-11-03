Гепатит А виявили ще в одній області України: подробиці

В Україні виявляють все більше випадків вірусного гепатиту А.

У Тернопільській області зафіксували випадок Гепатиту А.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А", - розповів він.

Він додав, що зараз триває епідеміологічне розслідування та проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища.

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"Пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини. Тримаємо ситуацію на контролі", - зазначив Труш.

Зазначимо, станом на четвер, 2 листопада, в Івано-Франківську госпіталізовано вісім пацієнтів з діагнозом гепатит А.

Спалах гепатиту А в Україні

У МОЗ спростовують фейк про запровадження карантину через гепатит А, який активно поширюють у соцмережах.

Семеро мешканців Івано-Франківська потрапили до обласної клінічної інфекційної лікарні через спалах гепатиту.

Внаслідок спалаху гепатиту А у Вінницькій області захворіло 174 людини.

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